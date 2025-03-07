Нежные, советские, ретро, стильные открытки с 8 марта

Приближается Международный женский день 8 Марта — праздник весны, подарков и цветов, когда вся индустрия работает исключительно на женщин. «Известия» предлагают вспомнить, с чего начался этот весенний праздник, и публикуют подборку ретрооткрыток с 8 Марта, которыми можно поделиться в мессенджерах и соцсетях.

Нежные открытки с 8 Марта, с Международным женским днем

Свою историю праздник ведет с начала ХХ века, когда свыше 15 тыс. трудящихся женщин Нью-Йорка вышли на марш с требованиями улучшения условий труда, сокращения рабочего дня, повышения зарплаты и предоставления права голосовать.

В 1910 году на Международной конференции социалисток в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин предложила установить Международный женский день, чтобы помочь женщинам добиться равных прав с мужчинами.

Сгенерирован нейросетью Ретрооткрытка с 8 Марта

В настоящее время 8 Марта отмечается в качестве Международного женского дня во многих странах мира. В России его впервые справили в 1913 году, однако официально он был утвержден лишь спустя семь лет. Начиная с 1965 года 8 Марта — выходной день. Традиция празднования этого дня как нерабочего сохранилась и в современной России.

В конце 1970-х Международный женский день был включен в список праздников, официально признанных Организацией Объединенных Наций (ООН). Каждый год он посвящен определенной теме.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с 8 Марта

Но если в западных странах, в частности на родине Клары Цеткин, в Германии, 8 Марта празднуют как день борьбы за равноправие женщин, то в России это более семейный праздник. Недаром этот день является выходным, чтобы женщины могли больше времени провести дома, в кругу семьи.

В большинстве стран постсоветского пространства — в Белоруссии, Туркменистане, Грузии, Азербайджане, Казахстане — 8 Марта также нерабочий день. А в Таджикистане и Узбекистане в этот день празднуют День матери.

Советские, старинные ретрооткрытки с 8 Марта

Традиционно в Международный женский день женщин чествуют их близкие, друзья и коллеги. Обычно в праздник дарят цветы, кондитерские изделия, украшения, парфюмерные наборы и, конечно, поздравительные открытки. Открытка — самый простой и распространенный способ поздравить женщин с 8 Марта, выразив им свою любовь и восхищение.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с 8 Марта

Первые карточки с 8 Марта появились в нашей стране в 1952 году. До этого, тремя годами ранее, в СССР вышла целая серия почтовых марок, посвященная Международному женскому дню. На марках, как затем и на открытках, изображали преимущественно женщин-тружениц, которые были заняты в разных сферах производства и общественной жизни — учителей, врачей, строителей, работниц ткацких фабрик.

Сгенерировано нейросетью Ретро открытка с 8 марта

Популярны были и женщины с разным цветом кожи, облаченные в национальные одежды. Например, на одной из советских карточек можно увидеть трех женщин европейской, азиатской и африканской внешности. Такие открытки подчеркивали солидарность женщин разных государств в борьбе за мир.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с 8 Марта

Позднее традиционными сюжетами стали цветы и различные вариации цифры 8. Открытки пестрели тюльпанами, подснежниками, фиалками, розами и, конечно, мимозами, ставшими главным символом женского праздника. Считается, что в обиход их ввела жена вождя мировой революции Надежда Крупская.

Будучи заместителем наркома просвещения, она занималась в том числе и праздниками. Поскольку в начале весны в столице можно было найти только мимозу, то веточки с ярко-желтыми цветами с легкой руки Крупской стали дарить всем женщинам, отмечая их успехи в труде.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с мимозами на 8 Марта

Постепенно политическая составляющая праздника ушла в прошлое. На открытках стали всё чаще изображать женщин в повседневной жизни, а также детей, игрушки и животных. В 1960-х годах на фоне стремительного развития открытки в год стали выпускать до 80 разновидностей почтовых карточек. Особенно популярны были поздравления мамам.

В середине 1960-х в СССР начался резкий спад рождаемости, поэтому необходимо было пропагандировать тему материнства и семейных ценностей. В связи с этим на открытках стали делать акцент на образе женщины-матери, чьи главные задачи — рождение и воспитание детей.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с 8 Марта

Помимо открыток в продаже также появились специальные конфеты к 8 Марта, плакаты, ткани, коробки для подарков и парфюмерные наборы «8 Марта». А в 1970-х в СССР большую популярность в семьях приобрел салат «Мимоза», ставший главным блюдом на 8 Марта. Изначально его украшали не яичными желтками, а цветками настоящей мимозы. Этот салат и сегодня подают на стол в праздничный день.

Стильные открытки с тюльпанами, мимозой, котиками, мужчинами с 8 Марта

В наши дни с праздником 8 Марта принято поздравлять всех женщин независимо от их возраста, социального статуса и сферы деятельности. В детских садах и школах организуют утренники, на которых поздравляют девочек и учителей. Поздравления в этот день принимают мамы, бабушки и коллеги по работе.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с 8 Марта

Выбирая открытку, следует исходить из обстановки и личных предпочтений получательницы. Например, коллеге уместно подарить открытку с цветами или изображением мужчины с букетом, который будет олицетворять всю мужскую часть коллектива.

Воспитателю или учительнице можно выбрать открытки с детьми, подчеркивая их значимость в обучении и воспитании детей. Девочкам лучше всего подойдут картинки с плюшевыми игрушками, сказочными персонажами и героями мультфильмов. Любимой женщине можно выбрать открытку с красивыми цветами, украшениями или подарками, а также котиками и забавными животными.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с 8 Марта

Мама и бабушка наверняка будут рады любой открытке, если она содержит теплые пожелания, поэтому в поздравлении важно подчеркнуть любовь и заботу, которыми они окружают своих родных. Выбрать можно и универсальную открытку — с тюльпанами, мимозами, красиво оформленной цифрой 8 или надписью «8 Марта».

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с тюльпанами на 8 Марта

С 8 Марта 2025: смешные открытки с юмором и приколы

Кроме того, в интернете встречается много анимированных, музыкальных и прикольных картинок с Международным днем 8 Марта. Их можно скачать бесплатно или создать самим в специальных приложениях.

В последнее время всё большую популярность приобретают нейросети, с помощью которых можно создавать оригинальные открытки, каждая из которых будет индивидуальна и неповторима.

Сгенерировано нейросетью Ретрооткрытка с котиками на 8 Марта

Поздравительные открытки с 8 Марта чаще отправляют в мессенджерах или соцсетях. Их можно отметить специальным тегом #8марта. Среди других популярных тегов — #8мартанаработе, #8мартацветы, #тортна8марта, #с8мартадевочки и #восьмойденьмарта.

Ранее «Известия» рассказали о самых желанных и неуместных подарках на 8 Марта.