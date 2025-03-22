Наши войска разгромили противника юго-западнее Оппельна

Войска 1- го Украинского фронта частью сил продолжали наступление западнее и южнее города Оппельн. Удар наносился одновременно в двух местах — из района Гротткау и с плацдарма за Одером севернее города Ратибор, сообщают «Известия».

«Несколько дней назад противник предпринял ожесточенные контратаки, бросив в бой до шести полков пехоты с 35 танками. Наступление его поддерживалось массированным огнем артиллерии. Атаки следовали непрерывно. Но все попытки противника улучшить свои позиции провалились», — говорится в публикации издания.

До Великой Победы оставалось ровно 49 дней.

По свидетельству пленных, немецкие части передней линии потеряли от артиллерийского огня до 60% личного состава. 22 марта в Москве провели салют в честь войск 1-го Украинского фронта — 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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