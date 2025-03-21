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Советские воины уничтожили нескольких гитлеровцев и подбили танки у озера Балатон

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Фото: ТАСС/Евгений Халдей
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В оборонительных боях, происходивших северо-восточнее озера Балатон в Венгрии 21 марта, советские воины проявили высокую боевую выучку и храбрость. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, батарея самоходных орудий старшего лейтенанта Кочерги сожгла и подбила восемь танков противника. При этом на раненого командира роты лейтенанта Бахрушина набросилась группа немцев, но ему помог красноармеец Солодкий, который уничтожил несколько немцев.

«Батарея самоходных орудий старшего лейтенанта Кочерги, вступив в бой с 14 немецкими танками, сожгла и подбила восемь танков противника. В ночном бою на раненого командира роты лейтенанта Бахрушина набросилась группа немцев. На выручку своего командира поспешил красноармеец Солодкий. Отважный боец застрелил трех гитлеровцев, а двух заколол штыком. Солодкий благополучно доставил лейтенанта на медицинский пункт», — говорится в сообщении газеты от 21 марта 1945 года.

До Великой Победы оставалось ровно 49 дней.

Кроме того, красноармеец Иван Скородумов при отражении атаки противника прыгнул на немецкий танк, у которого был открыт люк. Он, как указывается в публикации, очередью из автомата перебил немецких танкистов и привел танк в свою часть.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

Все статьи «Известий» времен Великой Отечественной войны можно найти в электронном архиве.

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