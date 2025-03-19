Советские войска ликвидировали плацдарм на Одере

Войска 1-го Белорусского фронта 19 марта 1945 года, после тяжелых сражений, захватили город Альтдамм — значимый опорный пункт в обороне немцев перед Штеттином. Также был уничтожен укрепленный немецкий плацдарм на правом берегу реки Одер. Об этом сообщает газета «Известия».

«Вчера советские части, наступающие вдоль правого берега реки Одер в северном направлении, вышли к населенному пункту Подеюх. Гитлеровцы упорно защищали этот пункт. Танки и пехота противника предприняли одну за другой 10 яростных контратак. Мощными ударами нашей артиллерии, следовавшей вместе со штурмующими подразделениями пехоты, вражеское сопротивление было сломлено. Одна наша часть завязала бои за железнодорожную станцию Финкенвальде, отрезав немецкий гарнизон Альтдамма от юго-западной переправы через Одер», — гласит сообщение издания от 19 марта 1945 года.

В это же время другие подразделения атаковали Альтдамм с северо-восточной стороны. Ожесточенные бои продолжались всю ночь. Немецкие войска освещали городские улицы с помощью ракет и наносили мощные артиллерийские удары.

До Великой Победы оставался ровно 51 день.

«Советские подразделения очищали от врага квартал за кварталом. Овладев железнодорожной станцией, наши части прижали немцев к единственной оставшейся в их распоряжении переправе через Одер западнее Альтдамма. Эту переправу защищал бронепоезд. Меткими залпами наша артиллерия разбила вражеский бронепоезд. Сегодня рано утром штурмовые группы очистили от гитлеровцев аэродром и перерезали шоссейную дорогу Альтдамм – Штеттин», — говорится в материале.

Советские войска увеличили интенсивность атак на противника, который защищал город. Вскоре организованное сопротивление было сломлено, и советские войска захватили Альтдамм. Также был уничтожен укрепленный немецкий плацдарм на правом берегу реки Одер, к востоку от Штеттина. В боях за Альтдамм немецкие войска понесли значительные потери.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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