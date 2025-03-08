Красная армия нанесла удар по ж/д узлу Веспрем в ходе боев у озера Балатон

В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, немецкие войска продолжили атаки при помощи крупных сил танков — они планировали прорваться к реке Дунай. В боях 8 марта в этом районе подбито и уничтожено 70 немецких танков. Об этом сообщает газета «Известия».

«За 8 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 128 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 61 самолет противника. <...> В ночь на 9 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по железнодорожному узлу Веспрем в Венгрии. Во время бомбардировки на железнодорожном узле находилось большое количество эшелонов», — говорится в материале издания от 10 марта 1945 года.

До Великой Победы оставалось ровно 62 дня.

В результате бомбардировок на железнодорожном узле возникли пожары, которые сопровождались сильными взрывами.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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