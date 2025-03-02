Bloomberg сообщило о снятии Финляндией ареста с танкера Eagle S

Полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией, и разрешила судну покинуть финский порт. Об этом 2 марта сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Eagle S будет сопровождаться пограничной службой Финляндии, пока не покинет территориальные воды.

При этом восемь членов экипажа по-прежнему находятся под подозрением, пяти членам экипажа разрешили покинуть страну, еще трое остаются под арестом.

Незадолго до этого электросетевые компании, обслуживающие поврежденный кабель EstLink 2 — финская Fingrid и эстонская Elering, — решили отказаться от своих требований об аресте на танкер для возмещения полученного ущерба.

Ранее, 25 декабря 2024 года, произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2 между Эстонией и Финляндией. При этом эстонский оператор сетей электро- и газоснабжения Elering сообщил, что причина случившегося не известна, но надежность энергоснабжения республики обеспечена, для компенсации недостатка электричества используют резервные мощности.

Позже финская полиция остановила танкер Eagle S под флагом островов Кукапо по подозрению в обрыве кабеля в Балтике. В целях предосторожности от срыва расследования финская полиция запретила выезд из страны сначала семи членам экипажа танкера, затем тот же запрет получил и восьмой.