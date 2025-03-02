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ВСУ за сутки потеряли более 240 боевиков на курском направлении

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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки составили более 240 военнослужащих на курском направлении. Об этом 2 марта сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что еще шесть человек сдались в плен российской армии, также ВСУ лишились 15 бронемашин.

Кроме того, ликвидировано семь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin американского производства, артиллерийское орудие и миномет.

В Минобороны добавили, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих.

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Ранее в этот день расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили автомобили и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Также были поражены бронеавтомобили противника, бронетранспортер (БТР), бронетехника и беспилотник «Баба-яга».

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