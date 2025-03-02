ВС РФ уничтожили автомобили и технику ВСУ в курском приграничье

Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили автомобили и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры ударов опубликовало Минобороны РФ 2 марта.

Кроме того, были поражены бронеавтомобили противника, бронетранспортер (БТР), бронетехника, а также беспилотник «Баба-яга».

Ранее в этот день спецназ Росгвардии ликвидировал гаубицу Д-30 ВСУ в Курской области. Уточняется, что после обнаружения артиллерийского орудия его вывели из строя операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии.