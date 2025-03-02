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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Клином

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Фото: t.me/gumvd50
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Один человек погиб, еще двое пострадали в результате ДТП в районе подмосковного Клина. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Уточняется, что авария произошла в 03:40 мск на 14-м км автодороги МБК – Троицкое – Белозерки.

«По предварительной информации, водитель 1990 г. р., управляя автомобилем марки Mitsubishi, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим возгоранием машины», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате ДТП женщина-водитель погибла на месте, два пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Ранее в этот день сообщалось, что на федеральной трассе «Лена» в Тындинском округе при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще один пострадал. В Госавтоинспекции Амурской области уточнили, что среди погибших — водитель 1968 года рождения и пассажир 1949 года рождения автомобиля марки Hyundai Creta. При этом еще один пассажир 1972 года рождения был госпитализирован.

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