Открытое горение в жилом доме в ЯНАО ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в МЧС России.

«Открытое горение на пожаре в ЯНАО ликвидировано», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

В прокуратуре автономного округа добавили, что по факту пожара организована проверка причин и обстоятельств.

Уточняется, что дом был признан аварийным в прошлом году. При пожаре он был полностью уничтожен.

«По итогам прошедшего в администрации города заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям граждане размещены в пункте временного размещения, для них организовано трехразовое питание», — сообщила прокуратура ЯНАО в Telegram.

О пожаре в жилом многоквартирном двухэтажном доме в ЯНАО на площади 900 кв. м стало известно ранее в этот день. Из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 20 жильцов, в том числе семь детей. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.