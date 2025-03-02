В жилом многоквартирном доме в ЯНАО произошел пожар на площади свыше 900 кв. м
В городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) произошел пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме на площади свыше 900 кв. м. Об этом 2 марта сообщили в главном региональном управлении МЧС.
«В 01:26 (23:26 мск 1 марта. — Ред.) в пожарно-спасательную часть города Губкинский поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме по адресу: ул. 11 микрорайон, дом 38. На момент прибытия наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю. В 06:30 (04:30 мск. — Ред.) локализация пожара на площади 913 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
При этом из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 20 жильцов, в том числе семь детей. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ранее в этот день сообщили, что в Краснодаре огонь охватил два частных дома. Уточняется, что специалисты МЧС смогли локализовать пожар на площади 100 кв. м. При этом в ликвидации возгорания участвуют 19 пожарных и пять единиц техники. Пострадавших не было.