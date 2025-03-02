Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком
На Украине в городе Хмельницком прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 2 марта сообщил украинский телеканал ТСН.
«Хмельницкий/окрестности — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.
В Минобороны России данную информацию не комментировали.
В этот же день украинский телеканал «Общественное» сообщил о том, что в городе Киеве прогремели взрывы. Уточняется, что на тот момент в городе была объявлена воздушная тревога.