Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
На Украине в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом 2 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях.
В Минобороны России информацию не комментировали.
Украинский телеканал «Общественное» ранее в этот день сообщил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне прогремели взрывы. В Минобороны России информацию о взрывах также не комментировали.