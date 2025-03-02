IFAB сообщил об изменениях в футбольных правилах со следующего сезона

Со следующего сезона в футболе изменится правило о допустимом времени, в течение которого вратарь может держать мяч, — оно увеличится до восьми секунд. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Уточняется, что в случае нарушения вратарем этого правила будет назначен угловой у его ворот.

По информации совета, данное правило уже было опробовано в действии и его результаты были признаны успешными. Нововведение разработано с целью воспрепятствования вратарям затягивать время матча.

Ранее вратарям можно было удерживать мяч шесть секунд, и если правило нарушалось, то назначался свободный удар.

В марте 2024 года газета The Daily Telegraph сообщила о том, что болбоям будет запрещено подавать мячи футболистам после аутов во время матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Запрет призван предотвратить случаи, когда болбои принимающей команды задерживали подачу мяча для соперников и таким образом могли повлиять на результат. Иногда это приводило к скандальным происшествиям.