Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Зенит» — ЦСКА

Долгожданное возобновление сезона в РПЛ произойдет уже 28 февраля, а сутки спустя пройдет центральный матч предстоящего 19-го тура. В нем один из двух лидеров чемпионата России на момент зимней паузы петербургский «Зенит» примет на своем поле московский ЦСКА, который застрял на шестом месте и имеет один из последних шансов вернуться к борьбе за медали. Эта игра покажет, насколько команды поменялись за без малого три месяца перерыва и как готовы к весенней части национального первенства.

1 марта, 16:30, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Бокс

«Бойцовский клуб РЕН ТВ». Сергей Кузьмин — Эбенезер Тетте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из самых ярких вечеров бокса в России в первые месяцы 2025 года пройдет в Йошкар-Оле в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», тем самым расширив географию проведения подобных мероприятий. В карде предстоящего турнира главным боем станет противостояние в тяжелом весе россиянина Сергея Кузьмина и ганцем Эбенезером Тетте. В соглавном поединке наш Игорь Свиридов выйдет на ринг против кубинца Рониэля Иглесиаса. Кроме того, зрителей ждет еще одна российско-кубинская схватка между Сергеем Сергеевым и Хорхе Мануэлем Сото.

28 февраля, 16:00, арена «Марий Эл» (Йошкар-Ола). Прямая трансляция на РЕН ТВ в 23:00

Лыжные гонки

Чемпионат России

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Стартующий в ближайшие выходные в поселке Мирный под Казанью чемпионат России по лыжным гонкам станет одним из главных событий сезона в нашей стране. Основная часть национального первенства пройдет в Татарстане до конца следующей недели. В соревнованиях примут участие такие наши звезды, как трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, олимпийские чемпионы Наталья Терентьева, Юлия Ступак и многие другие. Уже 1 марта зрители смогут увидеть главных наших звезд в скиатлоне, а сутки спустя они будут соревноваться в смешанной эстафете.

1 марта, скиатлон: 10:00, женщины; 12:00, мужчины. 2 марта, 11:00, смешанная эстафета. Лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Легкая атлетика

Чемпионат России в закрытом помещении

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Зимний сезон у легкоатлетов традиционно считается особым моментом в этом виде спорта. А у нас в стране его венцом становится проходящий в конце февраля — начале марта чемпионат России в закрытых помещениях, который в условиях отсутствия наших спортсменов на международной арене обрел особое значение. Вот и в ближайшие три дня зрители в Москве смогут увидеть воочию выступления таких звезд, как чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в закрытых помещениях в тройном прыжке Екатерина Конева, серебряный призер Олимпийских игр в прыжках в длину Елена Соколова, бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк и многие другие.

28 февраля, 9:40 – 18:50. 1 марта, 9:00 – 18:40. 2 марта, 12:30 – 15:00. Футбольно-легкоатлетический манеж ЦСКА (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Страна» и «Матч! Арена»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Трактор» — «Ак Барс», «Металлург» — «Автомобилист», «Спартак» — «Авангард», «Динамо» (Минск) — СКА

Фото: Спорт-Экспресс/Федор Успенский

Меньше месяца осталось до старта плей-офф КХЛ, но интрига в регулярном чемпионате еще сохраняется. Клубы ведут борьбу за лидирующие позиции в своих конференциях, чтобы как можно в более выгодных условиях стартовать в Кубке Гагарина.

Идущий первым в Восточной конференции челябинский «Трактор» в последний день зимы примет дома одного из своих главных преследователей казанский «Ак Барс», который идет четвертым, но всего на шесть очков отстает от уральского коллектива при наличии игры в запасе.

На том же расстоянии от «Трактора» находится занимающий пятое место магнитогорский «Металлург». Он 1 марта встретится дома с занимающим вторую строчку екатеринбургским «Автомобилистом», отстающим от лидера на одно очко, но также сыгравшим на один матч меньше, поэтому имеющим неформальный статус лидера по потерянным баллам.

Может ворваться в первую пятерку Востока и омский «Авангард», который 2 марта встретится на выезде со второй командой Запада московским «Спартаком». Также зрителям может быть интересна игра в Белоруссии между рвущимся наверх минским «Динамо» и сенсационно застрявшим на седьмом месте петербургским СКА.

28 февраля, 17:00, «Арена Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск). 1 марта, 14:30, «Арена Металлург» (Магнитогорск). 2 марта: «Мегаспорт» (Москва); 17:10, «Минск Арена» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм» и «Кинопоиске»

Футбол

Чемпионат Франции. «Монако» — «Реймс», ПСЖ — «Лилль». Чемпионат Китая. «Шанхай Шэньхуа» — «Бэйцзин Гоань». Регулярный чемпионат MLS. «Шарлотт» — «Атланта Юнайтед». Чемпионат Испании. «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Фото: Global Look Press/Panoramic

Как обычно, в конце недели нас ждут важные матчи в зарубежных чемпионатах с участием россиян. Во Франции ПСЖ Матвея Сафонова практически решил вопрос с победой в национальном первенстве. Чтобы не давать шанса конкурентам, столичному клубу надо побеждать дома «Лилль».

В свою очередь, «Монако» Александра Головина из-за провального зимнего отрезка за три месяца превратился из претендента на золото в клуб, который выпал из топ-4 и может лишиться права играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Чтобы избежать такой катастрофы, монегаскам необходимо выиграть дома у «Реймса».

Во втором туре североамериканской MLS «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука поедет в Северную Каролину, где сыграет в гостях с местным «Шарлоттом». В Испании набирающий форму после долгой травмы Арсен Захарян отметился голом в прошлом туре в ворота «Леганеса» и теперь имеет шанс поучаствовать в более масштабном противостоянии — его «Реал Сосьедад» едет в гости к «Барселоне». Наконец, Леонида Слуцкого во главе «Шанхай Шэньхуа» ждет домашний матч второго тура чемпионата Китая против «Бэйцзин Гоань».

28 февраля, 22:45, стадион «Луи II» (Фонвьей, Княжество Монако). 1 марта: 14:35, «Шанхай Стэдиум» (Шанхай, Китай). 22:15, стадион Bank of America (Шарлотт, США); 23:05, стадион «Парк де Пренс» (Париж, Франция). 2 марта, 18:15, стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания). Прямые трансляции на Okko и «Матч! Футбол 2»

Баскетбол

Единая лига ВТБ. ЦСКА — УНИКС

Фото: Спорт-Экспресс/Федор Успенский

Регулярный чемпионат в главной российском клубном баскетбольном турнире уже подходит к концу, но уже давно в нем определилась лидирующая четверка, в которую входят московский ЦСКА, петербургский «Зенит», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Отсюда очная встреча двух последних победителей плей-офф — ЦСКА и УНИКСА — обретает особый статус. Она пройдет в Москве 1 марта и во многом повлияет на расклад сил вверху таблицы.

1 марта, 13:30, «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ»