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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 шайб в матче против «Тампы-Бэй»

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг», тем самым сократив отставание от канадца Уэйна Гретцки до 10 голов.

Однако шайба Овечкина на 57-й минуте не помогла «Вашингтону» одержать победу. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. В составе «Тампы-Бэй» отличились нападающие Митчелл Чаффи (18-я минута), Гейдж Гонсалвес (47-я) и Брэндон Хагель (60-я).

По итогам встречи «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции с 84 очками в 60 играх. «Тампа-Бэй Лайтнинг», в свою очередь, располагается на четвертой строчке с 74 очками в 59 матчах.

Овечкин является вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас общее число его голов в чемпионатах составляет 884.

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28 февраля Овечкин заработал –4 балла за результативность в матче НХЛ против команды «Сент-Луис Блюз». Отмечалось, что это худший показатель хоккеиста в этом сезоне. В предыдущем матче «Калгари Флэймз» российский нападающий сократил отставание от Гретцки до 11 голов, забросив шайбу на 45-й минуте. Однако «Вашингтон Кэпиталз» проиграл со счетом 3:1.

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