Овечкин провел свой худший матч в этом сезоне НХЛ по показателю полезности
Российский нападающий и капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал «–4» балла за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против команды «Сент-Луис Блюз».
Уточняется, что спортсмен провел на льду 20 минут 44 секунды, сделав за это время четыре броска в створ и два силовых приема, допустив три промаха.
Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу «Сент-Луиса».
26 февраля сообщалось, что количество шайб у Овечкина за карьеру в НХЛ составляет 883. Россиянин совершает в среднем по 0,71 гола за матч.
В тот же день стало известно, что российский форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз», тем самым сократив отставание от канадца до 11 голов. При этом гол Овечкина на 45-й минуте не помог «Вашингтону» одержать победу.