Вратарь «Айлендерс» Сорокин стал автором шайбы в матче против «Нэшвилла»
Российский вратарь хоккейного клуба (ХК) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отличился забитой шайбой в ворота команды «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла 1 марта и завершилась со счетом 7:4 в пользу команды россиянина.
Уточняется, что голкипер отразил бросок, после чего игрок «Нэшвилла» подобрал шайбу, сделал передачу партнеру, но тот не смог обработать пас и случайно направил шайбу в ворота. Автором голевой передачи в этом эпизоде стал российский полузащитник Александр Романов.
В хоккее, по правилам, не существует автогола, и бросок был засчитан на игрока из противоположной команды, который последним дотронулся до шайбы. Таким образом, Сорокин стал вторым в истории своего клуба вратарем, который смог забить гол.
Ранее, 31 января, российские вратари «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайнтнинг» Илья Сорокин и Андрей Василевский вошли в число звезд дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).