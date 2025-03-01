ВС РФ «Искандером» ударили по военному полигону ВСУ в Днепропетровской области
Российские военнослужащие расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанесли удар по украинскому военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. Об этом 1 марта сообщило Министерство обороны РФ.
Там отметили, что на полигоне проходили подготовку военные 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«В результате удара было уничтожено до 150 украинских националистов, в том числе до 30 иностранных инструкторов», — сказано в сообщении Минобороны.
Ранее в этот день сообщалось, что расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты Bradley и личный состав ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).