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Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил машину Bradley и личный состав ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты Bradley и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 1 марта сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что координаты цели были обнаружены и переданы расчету ПТРК российскими разведчиками, которые использовали камеры объективного контроля и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

После того как артиллеристы получили точное месторасположение позиций ВСУ, они незамедлительно выдвинулись на боевую позицию и ударили по украинским подразделениям.

«Выполняем задачи по обнаружении вражеской техники, уничтожаем вражескую технику. Условия сложные, но выполнимые. <> Этой установкой (ПТРК «Фагот». — Ред.) возможно поражение, в принципе, любой цели, включая танки Abrams, тоже пробивается. Ракета помощнее устанавливается, и, в принципе, возможно пробитие», — заявил оператор ПТРК с позывным Звонкий.

Военнослужащие комплекса «Фагот» работают постоянно и выполняют самые разные цели. Они уничтожают технику, личный состав и наблюдательные пункты ВСУ. Этот ПТРК имеет высокую точность и способен поражать противника на дальнем расстоянии, что позволяет российским военнослужащим находиться в безопасности.

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28 февраля в Минобороны России сообщили о том, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов, замаскированные орудия, блиндажи и боевиков ВСУ.

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