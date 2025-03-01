WSJ сообщил о призыве КНР к своим специалистам в области ИИ избегать поездок в США

Власти КНР призвали своих ведущих деятелей в сфере искусственного интеллекта (ИИ) избегать поездок в США на фоне проблем с безопасностью. Об этом 1 марта сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Китайские власти предписали ведущим предпринимателям и исследователям в области искусственного интеллекта избегать визитов в США. Это отражает точку зрения Пекина на эту технологию как на приоритет экономики и национальной безопасности», — говорится в материале.

По данным издания, власти обеспокоены тем, что китайские эксперты по искусственному интеллекту, выезжающие за границу, могут разгласить конфиденциальную информацию о прогрессе страны в этой области. Они также опасаются, что лидеры отрасли могут быть задержаны и использованы в качестве разменной монеты на переговорах между США и Китаем.

«ИИ стал последним полем битвы технологий между США и Китаем, символом чего стало появление китайских моделей ИИ от таких компаний, как DeepSeek и Alibaba», — говорится в статье.

Как отметили представители технологической отрасли, прямого запрета на поездки в США не было. Это была лишь рекомендация властей крупнейших технологических центров Китая, включая Шанхай, Пекин и провинцию Чжэцзян, где базируются Alibaba и DeepSeek. Местные власти отговаривают руководителей ведущих местных компаний в области ИИ и других стратегически важных отраслей, таких как робототехника, от поездок в США и к их союзникам.

Как сообщили изданию анонимные источники, основатель DeepSeek Лян Вэньфэн отклонил приглашение посетить саммит по ИИ в Париже, который состоялся в феврале 2025 года. Также основатель другого крупного китайского стартапа по ИИ отказался от своего плана посетить США в 2024 году после указаний из Пекина.

Платформа DeepSeek разрабатывается одноименной компанией, которая была основана в 2023 году в Ханчжоу. Ее владельцем является китайский хедж-фонд High-Flyer, ориентированный на использование ИИ в разработке алгоритмов для торговли ценными бумагами. Чат-бот доступен пользователям всего мира в формате как мобильного приложения, так и веб-страницы.

30 января в США сообщили о попадании в открытый доступ конфиденциальных данных китайской нейросети DeepSeek. В результате программисты получили полный контроль над базой, которая была полностью открытой и раскрывала конфиденциальные данные.