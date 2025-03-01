В Барнауле ребенок утонул в реке

Ребенок, катавшийся на тюбинге с горки в Барнауле, утонул в реке. Об этом 1 марта сообщили в МЧС России.

«Предположительно, дети катались на тюбинге с горки и выехали на реку Барнаулка», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время на место следуют сотрудники МЧС России.

Ранее, 7 февраля, в поселке городского типа Охотск Хабаровского края двое детей пяти и семи лет провалились под лед водоема для охлаждения электростанции и утонули. На данный момент удалось установить, что дети играли вблизи водоема, но затем решили выйти на лед и провалились.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Оно находится на контроле прокуратуры.