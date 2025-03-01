Москвичи совершили более 740 млн поездок по БКЛ с момента запуска
Москвичи и гости столицы совершили более 740 млн поездок по Большой кольцевой линии метро за два года с момента ее запуска. Она стала одной из самых востребованных в городе. В рабочие дни пассажиры совершают по БКЛ свыше 1,4 млн поездок, рассказал в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
БЛК полностью запустили 1 марта 2023 года. Реализовать крупный проект удалось всего за 10 лет, отметил глава города. Сразу разгрузились другие ветки метро, у пассажиров появились десятки новых удобных маршрутов.
Запуск Большой кольцевой линии дал импульс развитию всего города, добавил Собянин. Рядом со станциями строятся жилье и социальная инфраструктура, активнее развивается бизнес. Кроме того, только в метрополитене было создано 6 тыс. новых рабочих мест.
По линии курсируют около 100 современных отечественных поездов «Москва-2020», которые обслуживают три электродепо.