Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили украинскую артиллерийскую установку (САУ) «Акация» на купянском направлении в Харьковской области. Кадры 1 марта опубликовало Министерство обороны России.
Кроме того, расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» поразили места запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и бронированную и автомобильную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнили в ведомстве.
Ранее, 27 февраля, военнослужащие 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили квадроцикл ВСУ в лесопосадке Харьковской области. Техника противника была обнаружена с помощью БПЛА. Квадроцикл перевозил личный состав и снабжение на позиции одного из украинских подразделений.