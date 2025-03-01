Европа хочет затянуть конфликт на Украине еще на год. Такое заявление 28 февраля сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью CNN.

«Я спрашивал людей, каков европейский план, чтобы закончить [конфликт]? Я могу сказать вам, что один иностранный министр сказал мне. Я не собираюсь называть, кто это был, но могу сказать, что один из них сообщил мне — [конфликт] продолжается еще один год», — сказал Рубио.

По словам этого министра, продолжил американский госсекретарь, Европа планирует продлить украинский конфликт «до той точки, где Россия будет чувствовать себя настолько ослабленной, что они будут просить о мире». Он подчеркнул, что США считают такой план нереалистичным. По его словам, это может привести к еще большим разрушениям и гибели людей.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 24 февраля заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает продлить конфликт еще как минимум на два года. Этот срок Зеленскому и его спонсорам из «глубинного государства» нужен для того, чтобы «протянуть до промежуточных выборов в конгресс США» и лишить американского президента Дональда Трампа большинства голосов в нижней палате.