В России с 1 марта вступили в силу новые правила приема в вузы

С 1 марта 2025 года новые правила приема абитуриентов в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры вступили в законную силу. Эти правила Министерство науки и высшего образования утвердило приказом от 29 ноября 2024 года.

«Совершенствование правил поступления в вузы — неотъемлемая часть комплексной работы по совершенствованию всей системы высшего образования. Для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики», — рассказал «РИА Новости» глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Теперь для российских абитуриентов введены единые сроки приема на программы высшего образования — с 20 июня, и окончания — 1 сентября на бюджет, и 30 сентября — при приеме на контракт и на дополнительный набор. Кроме того, подать документы для поступления на программы магистратуры можно будет через сайт Госуслуг.

Зачисление на бюджетные места будет осуществляться не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление, которое можно будет подать на «Госуслугах» в один вуз на выбранную специальность.

­У абитуриентов, поступающих по целевому направлению, теперь есть возможность получить за индивидуальные достижения не 10 баллов, а 15. Дополнительные пять баллов прибавят за участие в профориентационных мероприятиях. Остальные абитуриенты к ЕГЭ и вступительным испытаниям суммарно смогут получить традиционные 10 баллов.

Приказом также установлено, что при нехватке мест на поступление по отдельной квоте руководство вуза может перераспределить места между квотами и взять необходимое количество из особой квоты при наличии мест.

Минобрнауки сохранило обязательную сдачу экзамена по русскому языку для всех специальностей и направлений подготовки в вузах РФ. Иностранцы, поступающие в российские вузы, в том числе на платные места, будут обязаны сдавать экзамен по русскому языку. Исключением станут те образовательные программы, обучение по которым с первого курса проходит на иностранном языке.

Также министерство приказом оставило экзамен по иностранному языку для таких направлений подготовки, как экономика, менеджмент и управление персоналом. Ранее проектом приказа предлагалось исключить его из перечня вступительных испытаний при приеме на указанные направления.

Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года. Принимать документы на учебные программы смогут только заведения, имеющие специальные лицензии.

29 декабря 2024 года Минобрнауки РФ установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/26 учебный год. Минимальный балл за экзамен по математике будет составлять 39, по русскому языку — 42, по физике — 39, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39, по обществознанию — 45, по истории — 35, по информатике — 44.