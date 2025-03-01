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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе

«Страна.ua»: на Украине в Одессе и Черноморске прогремели взрывы
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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На Украине в Одессе и неподалеку от порта Черноморска прогремели взрывы. Об этом 28 февраля сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.

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Украинский телеканал «Общественное» 28 февраля сообщил, что на Украине в городе Киеве прогремели взрывы. Отмечалось, что взрывы слышны на фоне объявленной воздушной тревоги.

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