Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черноморске и Одессе
На Украине в Одессе и неподалеку от порта Черноморска прогремели взрывы. Об этом 28 февраля сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Украинский телеканал «Общественное» 28 февраля сообщил, что на Украине в городе Киеве прогремели взрывы. Отмечалось, что взрывы слышны на фоне объявленной воздушной тревоги.