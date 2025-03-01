Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
На Украине в городе Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 29 февраля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.
Накануне сообщалось о том, что в Днепропетровской и Винницкой областях Украины прогремели взрывы. В Минобороны России информацию о взрывах не комментировали.