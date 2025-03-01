В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

В Министерстве обороны РФ 1 марта рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили действия рядового Андрея Филатова, который получил задачу заминировать участок местности вблизи позиций украинских бойцов.

Дождавшись ночи, Филатов, грамотно и скрытно передвигаясь, подобрался к укрепленному району противника, установил и замаскировал мины. После чего начал отход к российским позициям, но был обнаружен противником. Враг нанес минометный удар, в результате которого Филатов получил осколочное ранение ноги.

Незамедлительно оказав себе первую помощь, рядовой продолжил движение. Укрывшись в лесополосе, он обнаружил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и меткими выстрелами из штатного оружия сбил его. Успешно добравшись до позиций своего подразделения, Филатов получил необходимую медицинскую помощь. В результате самоотверженных действий рядового Филатова на следующий день на установленном минном поле была уничтожена вражеская боевая машина пехоты (БМП) и нанесены потери живой силе противника.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о подвигах рядового Сергея Горащенко, который в составе штурмовой группы выполнял задачу по взятию опорного пункта на важном тактическом направлении. Горащенко, учитывая условия местности, выбрал и оборудовал огневую позицию и определил сектора обстрела. Затем он скрытно подобрался к укрепленным позициям врага и закинул в окоп взрывное устройство, в результате чего укрепленный блиндаж был уничтожен вместе с находившимися там украинскими боевиками.

Быстро вернувшись на оборудованную позицию, рядовой огнем из личного стрелкового оружия подавил еще одну огневую точку врага. Противник, обнаружив его позицию, сосредоточил свой огонь на нем, что позволило остальной группе российских штурмовиков обойти опорный пункт и атаковать врага с тыла. Противник отступил, оставив в опорном пункте раненых и тела погибших.

Благодаря мужеству, смелости и профессионализму рядового Горащенко штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу по захвату опорного пункта без потерь и закрепилась на нем.

28 февраля в Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замаскированные орудия, блиндажи и живую силу ВСУ.