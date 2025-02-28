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Расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замаскированные орудия, блиндажи и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Получив уточненные координаты, артиллеристы навели орудия на цели и уничтожили их. В этом позволили убедиться кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, отметили в ведомстве.

«В любой момент нам может прийти цель. Вот сегодня у нас был пункт управления БПЛА, завтра может попасться миномет. Каждый день бывают разные цели. Мы помогали пехоте, когда они шли в наступление, и им мешал опорный пункт, где сидел пулеметчик. Нам поставили задачу его уничтожить. Было четкое попадание в гнездо пулеметчика, и наша пехота успешно прошла дальше и заняла свои новые позиции», — рассказал командир орудия с позывным Коча.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» с самого начала СВО выполняют боевые задачи, такие как поражение районов сосредоточения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, прикрытие действий сухопутных войск и ведение контрбатарейной борьбы.

Артиллеристы не раз были отмечены боевыми государственными и ведомственными наградами. В ходе боевой работы военнослужащие уделяют большое внимание маскировке техники и ведут постоянный контроль за воздушным пространством, отметили в Министерстве обороны России.

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26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации уничтожили бронетехнику, расчеты станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 120-миллиметровых минометов, а также живую силу ВСУ.

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