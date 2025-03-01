NBC News сообщил о сокращении присутствия сотрудников USAID на Украине

В администрации президента США Дональда Трампа приняли решение о резком сокращении сотрудников Агентства по международному развитию (USAID) на Украине с 64 до 8 человек. Об этом 28 февраля сообщил телеканал NBC News.

«До последних действий администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчиков служили на Украине в агентстве. Только восемь из этих сотрудников должны остаться на месте», — говорится в материале телеканала.

Уточняется, что администрация Трампа отправила оставшуюся часть сотрудников в административный отпуск, а тем работникам, которые не считаются «критическими», приказала вернуться в США.

Как сообщили два сотрудника USAID, работавшие в миссии агентства на Украине, данное решение оставит украинскую энергосистему уязвимой в зимний период.

Госдеп США прекратил программу USAID по поддержке восстановления украинской энергосистемы. Как пишет телеканал NBC News ранее в этот день, в восстановление украинской энергоинфраструктуры были инвестированы сотни миллионов долларов.