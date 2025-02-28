Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег в Москве 1 марта
Армия
Снайперы уничтожили два гексакоптера «Баба-яга» и две пулеметные точки ВСУ
Спорт
Российский боец Свиридченков отметил роль возраста в победе над Иглесиасом
Спорт
Российский боксер Кузьмин одолел Тетте в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье
Мир
Глава РФПИ назвал ситуацию на переговорах Трампа с Зеленским исторической
Спорт
Боксер Сергеев после боя с Сото назвал его опытным противником
Мир
СМИ заявили о страхе в странах Европы по поводу возможной сделки между РФ и США
Мир
В Белом доме заявили о недопустимости использования США другими странами
Политика
Военный аналитик указал на бессилие Украины без помощи США
Пресс-релизы
Газета «Известия» стала лидером по цитируемости в первый месяц 2025 года
Мир
WSJ узнала о планах Трампа утвердить английский официальным языком США
Мир
Зеленский заявил о трудностях для Киева без помощи США в конфликте на Украине
Мир
Трамп заявил о невозможности победы Киева без поддержки Вашингтона
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении атаки БПЛА в Новошахтинске
Мир
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Мир
В Белом доме назвали Киев невероятно упрямым переговорщиком

NBC News узнал о прекращении США помощи Украине в восстановлении энергетики

NBC News: США прекращают поддержку программы восстановления энергетики Украины
0
EN
Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Госдепартамент США прекратил программу Агентства по международному развитию (USAID) по поддержке восстановления украинской энергосистемы. Об этом 28 февраля пишет телеканал NBC News.

Уточняется, что в восстановление украинской энергоинфраструктуры были инвестированы сотни миллионов долларов.

«Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции», — сказал NBC News один из сотрудников USAID, участвовавший в миссии на Украине.

Как пишет телеканал, USAID оказало «поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса».

Остановить в мгновенье: нанесен удар по энергетике и ВПК Украины
Парализованы работа оборонных предприятий и поставка подкреплений и техники в зону СВО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН 25 февраля заявил, что закрытие USAID показало, что самостоятельной Украины не существует. Он добавил, что с 2021 по 2024 год USAID потратило на Украину $30,6 млрд, или 21% всех своих трат за рубежом. По его словам, за счет американского финансирования работал и украинский парламент, Верховная рада. По его словам, организацией было выделено $25 млн на публичные мероприятия и работу секретариатов парламентских комиссий Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025