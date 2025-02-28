NBC News узнал о прекращении США помощи Украине в восстановлении энергетики

Госдепартамент США прекратил программу Агентства по международному развитию (USAID) по поддержке восстановления украинской энергосистемы. Об этом 28 февраля пишет телеканал NBC News.

Уточняется, что в восстановление украинской энергоинфраструктуры были инвестированы сотни миллионов долларов.

«Это существенно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня и станет сигналом для России, что нас не волнует Украина или наши прошлые инвестиции», — сказал NBC News один из сотрудников USAID, участвовавший в миссии на Украине.

Как пишет телеканал, USAID оказало «поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН 25 февраля заявил, что закрытие USAID показало, что самостоятельной Украины не существует. Он добавил, что с 2021 по 2024 год USAID потратило на Украину $30,6 млрд, или 21% всех своих трат за рубежом. По его словам, за счет американского финансирования работал и украинский парламент, Верховная рада. По его словам, организацией было выделено $25 млн на публичные мероприятия и работу секретариатов парламентских комиссий Украины.