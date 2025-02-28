Трамп заявил, что ему будет сложно вести дела с Зеленским после публичного спора

Американский лидер Дональд Трамп после публичной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля заявил главе киевского режима, что Вашингтону будет сложно вести дела с Киевом в такой конфликтной манере.

«Так вести дела будет очень сложно», — сказал президент США Зеленскому.

В ходе встречи в Овальном кабинете между главами государств произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей.

В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Президент США заявил Зеленскому, что он «не вправе диктовать, как Вашингтон должен себя чувствовать» по отношению к конфликту, потому как пытается его решить. Он также подчеркнул, что украинская сторона не обладает козырями, которые могут появиться только с американской стороной.