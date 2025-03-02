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Эксперт дала советы людям с пищевыми ограничениями

Эксперт Мурясова посоветовала людям с целиакией есть на завтрак гречневую кашу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Люди с непереносимостью глютена (целиакией) могут начать утро гречневой или кукурузной кашей, смузи или фруктовым салатом, посоветовала управляющая и соучредитель GASTRO CLINIC Аделина Мурясова. Она рассказала «Известиям» 2 марта, что безглютеновый завтрак может быть таким же вкусным и питательным, как и традиционный, если правильно подобрать продукты.

По словам эксперта, людям с непереносимостью глютена важно не только исключить его из рациона, но и обеспечить сбалансированное питание. Мурясова отметила, что безглютеновый хлеб несложно приготовить самостоятельно из рисовой, кукурузной или гречневой муки. Впрочем, если такой возможности нет, то его легко найти в супермаркете.

Кроме того, разнообразить рацион можно гречневой и кукурузной кашей. Эти крупы также богаты питательными свойствами, как, например, овсяная.

«К каше важно добавлять полезные жиры, например орехи, растительные или животные белки. Это сделает завтрак сбалансированным», — добавила эксперт.

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Еще одним питательным вариантом утреннего меню Мурясова назвала фруктовый салат или смузи.

Для тех, кто страдает от непереносимости лактозы, в современном мире тоже найдется альтернатива. Эксперт отметила, что в магазинах есть масса вариантов безлактозного молока и растительных напитков.

«Безлактозное молоко по вкусу всё больше напоминает привычное коровье, так что переход пройдет безболезненно. Кроме того, в его составе часто присутствует фермент лактаза, который помогает организму расщеплять лактозу. Миндальное, соевое, кокосовое и овсяное молоко — идеальная основа для каш, смузи или коктейлей. Важно выбирать напитки без добавленного сахара, чтобы завтрак оставался полезным», — добавила Мурясова.

Однако эксперт предупредила: позаботиться о качестве завтрака необходимо, даже если пищевых непереносимостей нет. Главная цель — дать организму сбалансированный набор питательных веществ и энергию до обеда. Она посоветовала включать в меню цельнозерновой хлеб, качественный белок: яйцо, рыбу, творог, мясо птицы, свежие овощи и фрукты.

«Самое важное — слушать свой организм. Если после еды вы чувствуете упадок сил, вздутие живота или боль, обязательно обратитесь к врачу и проверьте, нет ли у вас какой-либо скрытой пищевой непереносимости», — заключила Мурясова.

Ранее, 25 февраля, биолог Ирина Лялина рассказала «Известиям» о пользе и вреде творога. По ее словам, при неправильном хранении в твороге начинают размножаться патогенные микроорганизмы, что в некоторых случаях приводит к отравлению. Кроме того, продукт может вызывать аллергию у людей с непереносимостью лактозы и казеина, а его чрезмерное потребление может перегрузить почки из-за избытка белка.

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