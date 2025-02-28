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Обвиняемого в пособничестве в торговле младенцем врача отправили под арест

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Щелковский городской суд Московской области арестовал на два месяца врача Элионору Саломову, которая подозревается в пособничестве в торговле новорожденным. Об этом 28 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

Подозреваемый в покупке младенца мужчина в том числе пробудет под стражей два месяца.

В Щелково 28 февраля задержали четырех подозреваемых по делу. По данным Следственного комитета (СК) России, супруги решили купить ребенка у беременной женщины, а после нашли частный медцентр и врача, которая согласилась помочь с родами и оформить новорожденного по паспортным данным пары. Отмечается, что за пособничество медработница получила 150 тыс. рублей.

Следствие установило, что Саломова передала паспорт покупательницы беременной женщина, а также дала ей препарат, спровоцировавший преждевременные роды. Впоследствии врач вызвала бригаду скорой помощи, сообщила ложные сведения о женщине, чтобы обеспечить рождение ребенка под данными покупательницы.

Уточняется, что ребенок был передан супружеской паре 18 февраля за денежное вознаграждение. В настоящее время новорожденный находится в больнице.

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В прокуратуре Москвы 14 февраля сообщили о попытке 20-летней девушки продать новорожденную дочь. Уточнялось, что москвичка продала девочку за вознаграждение в размере $1 тыс. Жизнеустройство ребенка находится на контроле столичной прокуратуры.

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