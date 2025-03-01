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Как обменять старые доллары. Ответы на главные вопросы

Россияне сталкиваются с проблемами при попытке обменять доллары старого образца
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские банки начали вводить комиссию за покупку новых долларов и отказываются принимать старые, выпущенные до 2013 года. Из-за этого российские путешественники столкнулись со сложностями за границей, когда для обмена требуются именно валюта нового образца. Почему есть сложности с использованием устаревших долларов — в материале «Известий».

Есть ли срок годности у долларов

• Как такового понятия «срок годности» для долларовых купюр не существует. Все деньги Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, — законное средство платежа. Они должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности.

• В самих США между новыми и старыми банкнотами нет разницы как средствами платежа. Однако любые легальные банкноты обязаны принимать лишь госструктуры. Частные организации сами решают, принимать ли старые купюры, если нормы не установлены на уровне штата.

• С поврежденными купюрами нужно проводить много операций — проверять, упаковывать, описывать, отправлять в банк-эмитент. Все расходы при этом оплачивает российская сторона. Поэтому за обмен порванной банкноты на новую может взиматься комиссия.

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Чем отличаются старые доллары

• Признаком того, что купюра старая, является изображение на ней политика в небольшом формате, размещенное в овале. Исключением является однодолларовая купюра, дизайн которой не менялся. На новых банкнотах лица показаны крупным планом и занимают четверть пространства банкноты.

• Вопреки устоявшемуся стереотипу, новые купюры не всегда зеленые. Например, фон $10 выполнен в пастельных оранжево-желтых оттенках, фон $20 — зеленый с персиковым, а $50 — красно-синий. На 100-долларовой купюре имеется широкая синяя защитная нить примерно в центре с оранжевыми чернильницей, рельефной при прощупывании.

Что делать в преддверии отпуска

• Еще в 2024 году россияне столкнулись с массовыми проблемами в приеме наличных долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют. В Ассоциации туроператоров России туристам при поездках за рубеж советовали покупать доллары нового образца или другую валюту, которая принимается в стране назначения.

• Новые купюры, в частности, могут потребоваться в ОАЭ и Турции. В некоторых странах Юго-Восточной Азии старые доллары могут обменять с крупным дисконтом. В конце 2024 года директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев отмечал, что подобная проблема существует во всем мире, в том числе в России.

• Ряд российских банков начал вводить комиссии при покупке купюр нового образца. Известны случаи, когда за обмен рублей на 100 долларов, выпущенных после 2013 года, клиенту пришлось дополнительно заплатить комиссию в размере 200 рублей. При этом при покупке долларов, выпущенных до 2013 года, никаких дополнительных сборов, как правило, не взимается.

• Большинство российских кредитных организаций не устанавливают комиссий за обмен рублей на доллары в зависимости от года их выпуска. Однако купюры нового образца встречаются в них достаточно редко. Наличие необходимых банкнот можно проверить только при непосредственном обращении в кассу.

Какие правила обмена в России

• Российские банки обязаны осуществлять операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты. Обменные пункты, функционирующие при них, обязаны принимать доллары старого образца, если они не имеют значительных повреждений, таких, как разрывы, следы масла или склеивания.

• Каждое финансовое учреждение в России имеет право устанавливать собственные критерии оценки степени износа купюр иностранных валют. Однако эти правила не должны противоречить действующему законодательству и ущемлять права потребителей. Российские власти и Центробанк не могут оказывать дополнительное влияние на банки по вопросу о приеме старых долларов. Все возможные риски в данном случае ложатся на владельцев валюты.

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Что делать, если не принимают деньги

• Если банк отказался принимать старые доллары, то можно запросить у него письменное объяснение или обсудить этот вопрос с руководством филиала. Еще один вариант — направить жалобу в приемную Центробанка, Роспотребнадзора или в суд.

• Если есть возможность, стоит немного подождать, чтобы избавиться от старых долларов. В случае перезагрузки отношений между Россией и США, вероятно, появится возможность получать новые банкноты из страны-эмитента в достаточном объеме. Сейчас же у банков не так много возможностей, чтобы покупать новые купюры или избавляться от старых, при этом старые банкноты проще подделать, а банки не хотят рисковать из-за их оборота.

При подготовке материала «Известия» беседовали с:

  • экономистом Алексеем Родиным;
  • директором Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктором экономических наук Константином Ордовым

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