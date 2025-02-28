В Рязани арестовали экс-зампредседателя правительства региона по делу о взятке
Суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Советский районный суд города Рязани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю председателя правительства региона», — сказано в сообщении ведомства.
Там отметили, что чиновник подозревается по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
По данным следствия, Никитин за незаконное вознаграждение помогал предпринимателю безальтернативно выигрывать в аукционах. Уточняется, что общая сумма полученных средств составила более 17 млн рублей.
Ранее в этот день сообщалось, что уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина направлено в суд для рассмотрения по существу.