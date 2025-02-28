После подписания соглашения Украины с США по редкоземельным металлам она станет 51-м американским штатом. Такое мнение 28 февраля выдвинула итальянская газета Il Fatto Guotidiano.

По данным издания, после подписания сделки Украина будет поделена на несколько частей, при этом часть территорий останется российскими, а так называемая «новая Украина» будет контролироваться непосредственно Вашингтоном.

«Эта «новая Украина» станет своего рода 51-м американским штатом. И это станет само по себе гарантией безопасности для Москвы, поскольку никто не пойдет на прямое столкновение США и РФ», — говорится в газете.

Отмечается, что подобная сделка косвенно предоставляет гарантии безопасности России и имеет прямое отношение к переговорам между Москвой и Вашингтоном.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет соглашение, благодаря которому Соединенные Штаты станут основным партнером Украины по разработке редкоземельных металлов, с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский лидер сообщил, что это будет «замечательно» для Киева, а Вашингтон больше любой другой страны потратил на помощь ему.