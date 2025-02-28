Диетолог назвал опасность киви

Киви является одним из самых богатых витаминами и полифенолами фруктов и обладает сильным антиоксидантным действием, но он может быть опасен при бездумном и избыточном употреблении. Об этом кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский предупредил в пятницу, 28 февраля.

«Во-первых, это аллергия. И тут, к сожалению, даже небольшого кусочка киви достаточно, чтобы почувствовать себя не очень хорошо. Во-вторых, нужно помнить, что киви — это продукт, который вызывает повышенную кислотность. Если у вас проблемы с пищеварением или гастрит, то следует быть осторожным», — объяснил эксперт в беседе с «Радио 1».

Он добавил, что кислота также может повредить зубную эмаль.

По словам Бобровского, избыточное потребление клетчатки может вызвать дискомфорт со стороны пищеварения.

«Этот полезнейший продукт можно употреблять примерно в количестве двух-трех штук в день, и тогда вы точно будете получать пользу», — заключил он.

24 февраля диетолог-нутрициолог София Кованова посоветовала в день съедать один-два блина без начинки. Если же есть начинка, то лучше ограничиться одним блином.