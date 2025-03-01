Россияне рассказали о желании сделать своих котов популярными

Ради популярности домашних питомцев 63% россиян постоянно снимают и выкладывают фото и видео со своими котами. Это следует из исследования компании VK, с результатами которого «Известия» ознакомились 1 марта.

Уточнялось, что в опросе, приуроченном ко Дню кошек в России, приняли участие 1200 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска и еще 12 городов-миллионников.

«Каждый второй (48%) опрошенный чаще всего делится мемами с котами, а большинство (63%) сами регулярно снимают фото и видео со своими питомцами. Для того чтобы они стали популярными, хозяева участвуют с котами в выставках и кастингах и ведут блоги. Об этом рассказали 30% респондентов», — заявили в VK.

Кроме того, респонденты рассказали, чем любят заниматься их коты. 20% кошек в свободное время предпочитают игры, 18% — есть, а 48% — «батониться». Так часто называют ленивый отдых — но появилось слово благодаря котам, которые в процессе «ничегонеделания» часто принимают форму батона.

«Батончиком, булочкой и пирожочком опрошенные кошатники называют своих питомцев чаще всего (37%). При этом большинство опрошенных (84%) не знали, что коты отдыхают в позе батона, лежа с поджатыми лапками, потому что это улучшает терморегуляцию тела», — сообщили в VK.

В компании напомнили, что в рамках челленджа #забатонимся у пользователей появится шанс сделать своих кошек знаменитыми. Для этого нужно запостить ролик с «батонящимся» питомцем в «VK Клипы» до 12 марта.

День кошек в России отмечается 1 марта. Традиционно в праздник в разных городах проходят выставки кошек, консультации ветеринаров по уходу за пушистыми питомцами, благотворительные акции в помощь бездомным животным и многие другие мероприятия.