1 марта — День кошек: история праздника и как его отмечают в России

Кошкам по праву принадлежит первенство среди всех домашних питомцев. Эти грациозные и независимые животные завоевали сердца миллионов россиян. Неудивительно, что в России у них есть свой праздник. Ежегодно он отмечается в первый день марта, который часто называют кошачьим месяцем. В 2025 году празднования пройдут в субботу. О том, как появилась праздничная дата и какие традиции с нею связаны, рассказывают «Известия».

История Дня кошек, отмечаемого 1 марта

День кошек — неофициальный праздник, который впервые отметили 1 марта 2004 года. Его инициаторами выступили Московский музей кошек совместно с редакцией журнала «Кот и пес». Идея прижилась, и теперь праздник справляют по всей стране в первый день весны.

Как отмечают организаторы, День кошки — это тот день, когда человек может выразить свою любовь к питомцу, подумать, какое место тот занимает в его жизни, и поблагодарить за волшебное ощущение любви, тепла и ласки, которое кошка способна принести в нашу жизнь.

Торжества в честь хвостатых есть и во многих других странах. Так, в феврале подобные праздники прошли в Японии, Италии и Польше, а осенью День кошек отметят в США. Помимо этого, каждый год в мире отмечается Всемирный день кошек, который проходит 8 августа. Дата появилась более 20 лет назад по инициативе Международного фонда по защите животных (IFAW).

Как отмечают День кошек в России — 2025

Традиционно в праздник в разных городах проходят выставки кошек, консультации ветеринаров по уходу за пушистыми питомцами, благотворительные акции в помощь бездомным животным и многие другие мероприятия.

Хозяева стремятся уделить больше внимания своему питомцу. Для котов и кошек готовят праздничное меню, угощают любимыми лакомствами и дарят подарки. Это может быть новая игрушка, когтеточка или домик-лежанка. Некоторые в День кошек посещают салоны красоты для домашних животных, где можно воспользоваться услугами парикмахера и специалиста по стрижке когтей.

Ленты соцсетей в этот день пестрят фотографиями виновников торжества. Каждый желающий может присоединиться к празднику, поделившись фотографией своего питомца с хештегом #ДеньКошек. Также можно составить короткий рассказ об усатом друге, выделив наиболее забавные моменты.

Еще одна добрая традиция праздника — сделать пожертвование приюту или обрести нового члена семьи, взяв домой одного из его обитателей.

Интересные факты о кошках

Кошки были приручены человеком около 10–15 тыс. лет назад. Одомашниванию кошек способствовало зарождение сельского хозяйства. В Древнем Египте их считались священными животными. Египтяне верили, что кошки не только успешно борются с грызунами, но и служат посредниками между богами и людьми.

О поклонении кошкам в древнем мире также свидетельствует индийская богиня-кошка Шашти, аналог египетской богини Бастет. Особым положением кошки пользовались и в Греции, где их нередко держали при монастырях. Животным разрешалось входить в храмы и спокойно гулять по территориям монастырей.

На Руси кошек считали исконно русскими питомцами, хотя впервые они появились здесь в IX–X веке. По легенде, первую кошку вместе с прочим приданым привезла из Византии супруга князя Владимира Анна. В народе котам часто приписывали связь с потусторонними силами. Считалось, что они видят духов и общаются с домовыми.

При императрица Елизавете Петровне кошек впервые взяли на государственное довольствие. С тех пор они состоят на службе в Зимнем дворце и Эрмитаже. У них даже есть свой праздник, который так и называется — День эрмитажного кота. Он отмечается в конце весны — 27 мая.

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