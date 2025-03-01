Развивается наступление в Восточной Пруссии

В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее города Нойштеттен наши войска в результате наступательных боев овладели населенными пунктами Флеммингсорт, Флетенштайн, Фалькенхаген, Хелькевизе, Нойдорф, Цехендорф, Бухвальд и Эшенриге, пишет газета «Известия».

«Надо помнить, что чем ближе наша победа, тем выше должна быть наша бдительность, тем сильнее должны быть наши удары по врагу», — передает издание.

До Великой Победы оставалось ровно 69 дней.

В это же время в районе Бреслау солдаты Красной армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника, овладели пригородами Альтхофнасс, Гроссечанш и заняли 10 кварталов. В Чехословакии, западнее города Лученец, наши войска освободили пункты Заежова, Нересница, Забава, Бзовик, Стара Гора, Кластава и Бадан. На других участках фронта шли бои местного значения и поиски разведчиков.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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