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Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит РФ с официальным визитом. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча лидеров запланирована на 4 марта.

«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы», — подчеркнули в Кремле.

Уточняется, что стороны планируют «принять совместное заявление» России и Мьянмы по итогами переговоров и подписать межправительственные и межведомственные документы.

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Ранее, 23 февраля, министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с премьер-министром Мьянмы обсудил реализацию инвестиционных инфраструктурных проектов в рамках двустороннего сотрудничества.

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