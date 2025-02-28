Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит РФ с официальным визитом. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча лидеров запланирована на 4 марта.
«Будут обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы», — подчеркнули в Кремле.
Уточняется, что стороны планируют «принять совместное заявление» России и Мьянмы по итогами переговоров и подписать межправительственные и межведомственные документы.
Ранее, 23 февраля, министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с премьер-министром Мьянмы обсудил реализацию инвестиционных инфраструктурных проектов в рамках двустороннего сотрудничества.