Сербские военные примут участие в параде Победы, приуроченном к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 28 февраля сообщил «Известиям» вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Да, по приказу президента [Сербии Александра] Вучича мы будем участвовать [в параде]. Я не знаю, какой вид войск, может быть, гвардия. Мы участвовали во Второй мировой войне. Мы были победителями, и поэтому вполне естественно, что мы примем участие на военном параде», — сказал он.

Кроме того, Вулин выразил уверенность, что лидеры двух стран Владимир Путин и Вучич встретятся в этот день в Москве.

15 января министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на парад в честь 80-летия Победы приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие.