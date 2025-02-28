Агент Депардье опроверг слухи об оформлении на актера микрозайма в РФ

Информация о том, что на французского актера Жерара Депардье оформили микрозайм в России, не соответствует действительности. Об этом 28 февраля заявил агент артиста Арно Фрилле.

Он отметил, что нет никаких данных о мошенничестве и неясно, кто стал источником этой информации.

«Его отношения с Россией прекрасные. Он любит Россию, бывает в России», — сообщил агент Депардье.

По словам Фрилле, актер намерен посетить Новосибирск в ближайшее время.

Кроме того, агент прокомментировал ситуацию с взносом в Союз кинематографистов. Он отметил, что актера пригласили в организацию, однако теперь от него требуют внести финансовый вклад.

24 февраля сообщалось, что Депардье стал фигурантом уголовного дела о налоговом мошенничестве. Актер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере. Кроме того, Депардье подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.