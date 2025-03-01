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Психолог рассказала о способах наладить контакт с подростком

Психолог Сиверченко: родителям стоит выстраивать с подростком дружеский диалог
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Переходный возраст у ребенка — это этап значительных перемен и испытаний не только для него, но и для родителей. О способах наладить контакт с подростком 1 марта «Известиям» рассказала психолог и гипнотерапевт Ольга Сиверченко.

Для детей 11–17 лет общение приобретает ключевое значение, так как в этот период они ищут себя, определяют свои ценности и увлечения, а также строят много новых социальных связей. Контакт с родителями остается важным, однако нуждается в адаптации. В этот период существует риск утратить эмоциональную связь с ребенком, пояснила психолог.

«Старайтесь относиться к ребенку как к лучшему другу, которого рады видеть, чтобы зарядить позитивной энергией и открытостью. Такие встречи помогут подростку чувствовать поддержку и доверие», — рассказала Сиверченко.

По ее словам, подростки часто ставят под сомнение ранее привычные для них вещи. Такие вопросы могут показаться родителям вызывающими, однако это естественная часть формирования личности, подчеркнула эксперт. Она посоветовала общаться с подростком на равных, делясь личным опытом и мнением, предоставляя аргументы, но главное — выслушивая ребенка.

«У подростка есть свои секреты, и, если он не хочет посвящать вас в них, позвольте им оставаться его тайнами, но в разумных пределах», — подчеркнула психолог.

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Она добавила, что в этот период важно поддерживать увлечения ребенка, а также его выбор будущей профессии, иначе есть риск потерять доверие.

Помимо этого, психолог напомнила, что для подростков важен равноправный диалог с родителями. Она посоветовала избегать нравоучений и сравнений ребенка с другими. По ее словам, стоит строить отношения с ним на основе дружбы. Также ценным является время, проведенное вместе. Это необходимо для поддержания близкой связи, а также для того, чтобы родители могли вовремя узнать и попробовать помочь подростку в случае каких-либо проблем, заключила Сиверченко.

11 февраля специалист по социально-значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова рассказала «Известиям» о способах защитить ребенка от травли в интернете. Она отметила, что важно обсудить с ним существование такой проблемы и проговорить, что обратиться к родителю в такой ситуации — абсолютно нормально. Если травля происходит в игре или в приложении, то следует оповестить службу поддержки и немедленно заблокировать обидчиков, рекомендовала эксперт.

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