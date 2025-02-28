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В геометрической агрессии: новая языковая модель от OpenAI не совершит переворота

Как эксперты оценили технологию GPT-4.5 от Сэма Альтмана, которую научили грубить пользователям
Фото: REUTERS/May James/SOPA Images
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Глава OpenAI Сэм Альтман представил новую модель GPT с функцией живого общения, новыми методами оптимизации и способностью грубить пользователям. Однако эксперты не считают технологию GPT-4.5 прорывом и не верят в то, что за столь короткий срок OpenAI смогла принципиально улучшить свой широко разрекламированный продукт. Подробности о новой технологии — в материале «Известий».

Что умеет новая модель GPT

В ночь на 28 февраля OpenAI представила новую модель чат-бота на основе искусственного интеллекта GPT‑4.5. На данный момент продукт доступен только разработчикам и платным пользователям подписки Pro, стоимость которой составляет $200 в месяц. На следующей неделе доступ к языковой модели GPT-4.5 появится у пользователей тарифных планов Plus и Team, а после — и у подписчиков Enterprise и Edu.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Главным нововведением стала естественность реплик новой модели, с помощью которых она общается. В компании OpenAI заявили, что GPT-4.5 будет менее склонна к «галлюцинациям», иными словами, не будет выставлять недостоверную информацию за чистую монету. По словам Сэма Альтмана, это революционный продукт: модель действительно стала умнее, реже выдумывает факты, может грубить по запросу пользователя и в целом ведет себя при разговоре как внимательный собеседник-интеллектуал.

Одним из ключевых нововведений стало снятие этических ограничений — то, что ранее сделала нейросеть Илона Маска Grok 3. Отныне ChatGPT способен по запросу пользователя включать агрессию, материться и всячески оскорблять, при этом система указывает на неприемлемость подобных фраз и по умолчанию предлагает более дружелюбную версию текста.

Основной инструмент технологии GPT- 4.5 — чат-бот ChatGPT, который работает непосредственно с запросами пользователей. Авторы также представили сравнительную таблицу, по данным которой GPT-4.5 значительно опережает предыдущие версии GPT‑4o и OpenAI o3‑mini.

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Почему эксперты не верят в GPT-4.5

Внедрение GPT-4.5 может стать эволюционным, а не революционным шагом, модель продолжит улучшать существующие возможности, но не обязательно изменит рынок ИИ, полагает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин. У нее будет более высокая точность, более глубокое понимание контекста и лучшее управление диалогом по сравнению с GPT-4, уверен эксперт.

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Фото: REUTERS/Costfoto

— Модель может быть лучше интегрирована с другими инструментами и платформами, что расширит ее применение. Однако в условиях обостряющейся конкуренции с китайскими нейросетями DeepSeek и Qwen Альтману предстоит приложить значительные усилия, чтобы сохранить доминирующее положение на рынке, — предположил эксперт.

По словам генерального директора TelecomDaily Дениса Кускова, ChatGPT всё еще находится в начале длинного пути. Реальных изменений, которые принесла бы GPT-4.5 в мир ИИ, он не увидел. Эксперт отмечает, что изменения возможны в перспективе и на следующих моделях, но нынешняя версия не показала сильного прогресса на фоне третьего поколения.

— Если верить компании OpenAI, то в GPT-4.5 уровень галлюцинаций снизился с 52 до 19% в сравнении с предыдущими моделями. При этом языковая модель не вводит принципиально новых возможностей по сравнению с предыдущими версиями, которые опираются на логические рассуждения, поэтому говорить о каком-то существенном изменении или прорыве пока рано. Тем более что по ряду тестов она уступает другим ИИ, в том числе бесплатным, типа DeepSeek, — заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППССиМ) Владимир Зыков.

Компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению эксперта, для GPT ключевой проблемой остаются смысловые искажения или ошибки. Директор АППССиМ написал письма с помощью чата в надзорные ведомства, и ChatGPT придумал статьи и законы, 100% которых были выдумкой, хотя и выглядели внешне как реально существующие. Как итог — надзорные ведомства рискуют быть заполнены жалобами с придуманными обоснованиями на проведение проверок. Также эксперт предостерегает от использования языковых моделей для собственного лечения, так как галлюцинации ИИ могут нанести серьезный урон здоровью человека, советующегося с нейросетями.

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— В эпоху, когда на рынке ИИ активно развиваются другие компании, GPT-4.5 может не получить должного внимания. Вероятно, это вообще промежуточная версия между GPT-4 и следующей крупной итерацией в лице пятой версии. Если OpenAI сделает технологию более доступной для массовой аудитории, это может укрепить ее позиции, — отметил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

Специалист считает, что конкуренция между другими игроками рынка диктует условия, в которых нужны значительные прорывы, и, вероятно, мы уже в скором времени сможем увидеть появление продвинутых моделей, которые будут способны взаимодействовать с пользователем на совершенно ином уровне. При этом уже сейчас он надеется увидеть, как GPT и другие языковые модели начнут интегрировать в игровые проекты и другие форматы интерактивного взаимодействия.

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