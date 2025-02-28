Бывший завод Hyundai в России выпустил 26 тыс. авто после перезапуска

За год с февральского начала производства «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге выпустил более 26 тыс. автомобилей марки Solaris. Об этом пресс-служба компании «АГР» объявила в своем Telegram-канале 28 февраля.

На предприятии по технологии полного производственного цикла, включающего штамповку, сварку, окраску и сборку, выпускают автомобили Hyundai и Kia четырех моделей с шильдиками российского бренда. В компании рассказали, что Solaris HS вошел в тройку самых продаваемых седанов России в 2024 году. С момента начала производства была существенно расширена локализация, включая использование российской стали и внедрение отечественных компонентов и разработок, в том числе системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Завод полностью отказался от технической поддержки зарубежных партнеров, заявили в «АГР». Были оптимизированы внутренние логистические процессы, повышена автономность производства. Также возобновлено сотрудничество с ключевыми российскими поставщиками и привлечены новые партнеры. В производственных процессах задействовано 245 роботов. В компании отметили, что завод не только сохранил кадры, но и запустил программу по найму новых специалистов, а некоторые сотрудники завода обладают более чем 10-летним опытом работы на предприятии.

Кроме того, за год были внедрены технические разработки инженеров завода, что дало возможность оптимизировать производственные процессы и отказаться от внешних поставщиков, отметили в компании.

25 февраля сообщалось, что компания Kia Russia & CIS после долгого периода кадровой неактивности, опубликовала две вакансии в Москве. Так, компания начала поиск технического консультанта и специалиста по дилерскому маркетингу.

14 февраля корейские СМИ сообщили о том, что концерн Hyundai Motor может рассматривать вариант возвращения на рынок России и может принять решение об этом до конца 2025 года. По данным агентства Yonhap, компания может изучать вариант обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге. В пользу такого развития событий свидетельствует недавняя перерегистрация Hyundai товарного знака марки в Роспатенте, отмечалось в заметке. Позже, 21 февраля, в Hyundai Motor заявили, что концерн сейчас не ведет работу по выходу на российский рынок, пока никаких шагов в этом направлении нет.