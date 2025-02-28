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В МЧС сообщили о дрейфующей льдине с 200 рыбаками у берегов Сахалина

МЧС: льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина
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Фото: Global Look Press/Ruslan Yarocky
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Льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина, МЧС России приступило к их спасению. Об этом 28 февраля сообщило ведомство.

«В Охотском море на льдине, предварительно, 200 человек. От берега в районе села Лесное их отделяют 700 м», — указано в Telegram-канале МЧС.

Согласно данным ведомства, в спасательной операции участвуют 11 специалистов и шесть единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Также в готовности находится вертолет Ми-8.

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12 февраля сообщалось, что в Сахалинской области около 300 рыбаков унесло на льдине в Охотское море. На место происшествия прибыли шесть спасателей и четыре единицы техники. Позже в МЧС России проинформировали, что всего на льдине находились 139 человек, их спасли.

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