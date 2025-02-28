Макрон призвал Европу отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы отречься от «счастливой вассализации» в отношениях с США и стать более сплоченными. Об этом 28 февраля сообщает телеканал BFMTV.
«В ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев быть «более объединенными и сильными, чем когда-либо» и отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США в разгар переговоров по Украине», — следует из публикации.
Отмечается, что Макрон также призвал европейцев «заново открыть вкус к риску, амбициям и силе» в ответ на непредсказуемость действий США под руководством их президента Дональда Трампа.
Ранее, 14 февраля, Макрон заявил, что возвращение Трампа в Белый дом подтолкнет европейские страны инвестировать в оборону, а также в промышленное и технологическое развитие. По его словам, Европе необходимо взять больше ответственности за собственную безопасность и повысить свою экономическую независимость. В противном случае, как отметил французский президент, Евросоюз ждет «провал».